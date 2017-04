Riigipoolse venekeelse õigusabi andmine arutluse all

Justiitsiministri Urmas Reinsalu poolt esitatud ja Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud eelnõu riigpoolse venekeelse õigusabi andmisest tuleb peatselt valitsuses arutlusele. Selle seletuskirjas on eelnõu eesmärgiks likvideerida praegu kehtiv olukord, mille kohaselt eesti keelt mitte piisaval määraval valdavatel inimestel õigusabi saamiseks riigi poole pöörduda polegi võimalik – kehtivad seadused sätestavad õigusabi taotluse esitamise ainult eesti keeles, Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikel on taotlus lubatud vormistada ka inglise keeles.

Siiski on Justiitsministeerium asunud seisukohale eelnõule omapoolset toetust mitte avaldada. Põhjuseks tuuakse siin see, et kui anda võimalus esitada taotlus riigipoolse õigusabi saamiseks ka vene keeles, siis on oht riivata sellega üldist võrdsust, mis on põhiõigusena sätestatud Eesti Põhiseaduses.

Endiselt jääb aga kõigil olenemata keeleoskusest alles võimalus oma õiguste kaitsel õigusabi saamiseks pöörduda õigusbüroosse.