Postiindeks.ee teeb postiindeksite otsimise tõeliselt mugavaks

Turule on tulnud uus postiindeksite otsingusüsteem www.postiindeks.ee

Veebileht www.postiindeks.ee on ainult ja täielikult postiindeksite päralt, ei sisalda muud segadusseajavat infot ning otsingusüsteem ise on lihtne ja mugav kasutada ka sellisele inimesele, kes igapäevaselt arvutitööd ei tee.

Tavaliselt tuleb olukord, kui postiindeksit on vaja teada saada, ette väga ootamatult ja kiirelt. On ju üsna tavapärane, et ümbrikule või postisaadetisele aadressi kirjutades avastad, et sa ei tea vajalikku indeksit või siis mõnd ankeeti täites põrkad kokku olukorraga, et ei meenu omaendagi oma. Sellistel juhtudel on www.postiindeks.ee veebileht asendamatu abimees. Sest mugavaim ja kiireim Eesti postiindeksite otsing – nagu nad endid ise reklaamivad – ei olegi antud juhul mingi reklaamlause, vaid täiesti paikapidav tõsiasi. www.postiindeks.ee lehel ei ole vajaliku postiindeksi leidmiseks vaja muud kui vaid aadress otsingukasti kirjutada ning süsteem hakkab ise automaatselt vasteid pakkuma juba peale esimeste tähtede sisestamist. Lisaks toimib süsteem mitmel erineval moel – sisestada saab ka postiindeksi ning saada teada, millised aadressid selle alla kuuluvad, ainult asula nime sisestamisel saab aga näha kõiki selles kehtivaid postiindekseid. Süsteem hõlmab kogu Eestit, nii suuremaid linnasid kui ka väiksemaid asulaid ja külasid. Nii ei ole ka ohtu, et sinu päring mõne vähemasustatud koha suhtes vastuseta jääks.

Lisaks sisaldab www.postiindeks.ee veebileht ka väikest bloginurka, kust leiad postiindeksite kohta põnevat lugemist.