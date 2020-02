Erfarenhet av Airbnb. Hur mycket kan man tjäna på Airbnb?

Nu kommer jag försöka besvara den sen länge existerande nyfikenheten kring hur mycket mer (eller mindre) jag tjänar på att erbjuda korttidsuthyrning via Airbnb jämfört med att hyra ut min lägnhet långvarigt på det vanliga viset.

Fastighetsobjekt: en tvårummare i gott skick i centrum av

Stockholm .

Airbnb Stockholm

Jag blev ägaren av lägenheten tre år sedan. Naturligtvis kunde jag helt enkelt börja hyra ut den långvarigt för 1000 euro per månad, men istället erbjuder jag den för korttidsuthyrning via Airbnb och VRBO.

Flödar pengarna in som bara den nu?

Eller tvärtom?

Jag gör en kort översikt över hur det står till med det för mig.

Beläggning

Min största farhåga var att lägenheten inte skulle hyras ut tillräckligt ofta. Varje hyresvärd kan bekräfta att det inte finns något värre än en tom hyreslägenhet.

Som tur var den faran ogrundad.

Lägenheten är ständigt uthyrd från april till september och förfrågningar för oktober och november kommer redan nu från de som försöker boka lägenheten 4-5 månader i förväg.

Bingo!

Man brukar säga bland hyresvärdar: ”Om din beläggningsgrad är 100% betyder det att du tar för lite betalt.” Så jag bestämde mig också för att höja priset från de tidigare 75 euro till 99 euro per natt.

(Våren 2016 höjde jag priset återigen: Från 125 euro till 155 euro)

Dessutom betalar varje gäst en städavgift på 75 euro, samt en deposition på 150 euro, oavsett vistelsens längd. Varje extra gäst kostar 5 euro, för husdjur tar jag 10 euro.

Bra kunder

En fara är dock ännu större än faran av en tom hyreslägenhet – det är skadegörelse.

Om en gäst förstör något i din lägenhet kan du drabbas av skador som är värda tiotusentals euro för att åtgärda. Tidningar är fulla av skräckhistorier om Airbnb-gäster som anordnar vilda orgier hyreslägenheter.

Lyckligt nog är min lägenhet orgiefri (hmm, det borde kanske bli det nya slagordet för min lägenhet) Gästerna har varit schyssta den sista tiden, alla mycket intressanta världsmedborgare.

Andra faktorer

För att vara opartisk måste jag också skriva om nackdelarna. För det första och som dessutom är den viktigaste faktorn: – det är svårare att hantera korttidsuthyrning.

Hur jag planerade hela saken i början:

Steg 1: utveckla systemer och processer. Till exempel städlista: tvätta lakan, tömma soplådorna, damma, damsuga golvet, tvätta golvet osv. ”

Steg 2: anlita städare

Steg 3: skapa ett lager för toalettpapper, kaffefilter mm. för att minska butiksbesök.

Steg 4: kommunicera med gästerna via appen i din smartphone

Steg 5: äffarsverksamheten fungerar mestadels utan mitt deltagande. Jag tar emot givetvis förfrågningarna, vilket tar ca 30 min i veckan (par dagar om veckan, ca 5-10 minuter per dag) men allt annat sköter sig självt enligt det upprättade systemet.

Stockholm AirBnb

Så tänkte jag. Eftersom alla mina andra objekt som hyrs ut långvarigt är för mig helt o hållet passiva inkomstkällor – jag tar det bara lung och tittar hur pengarna flödar in. Att köpa och renovera lägenheterna är ju förstås väldigt jobbigt i början men resultatet däremot är ju helt flott.

Men i det här fallet är verkligheten lite annorlunda eftersom att hantera korttidsuthyrning är inte alls lika passivt. Nämner några smärtpunkter som jag hittills har haft att göra med:

Livsmedel

Människor behöver massvis med saker och ting för att känna sig behagligt. Jag behöver köpa tvål, schampo, te, kaffe, toapapper, diskmedel, tvättmedel, soppåsar, istärningspåsar osv.

Allt detta är livsmedel, dvs. det går åt vardaglig levnad. Detta innebär att de måste ständigt köpas in. För att minska butiksbesök bestämde jag mig för att köpa ett större antal av dessa livsmedel och lagra dom lägenheten.

Det var inte den bästa idén.

Det visade sig att folk stal dessa lagrade saker. Jag förstår mig fortfarande inte riktigt på det – en person betalar 600 euro för en veckas boende och stjäl därefter tvål för 2 euro. Men så visade det sig att vara.

Det som förvånar mig ännu mer är att stora saker stals inte. TV-n och alla kastruller och pannor var på sin plats. Eftersom det skulle betraktas av människorna som stöld på riktigt men att sno livsmedelsvaror verkar vara okej.

Givetvis gör inte alla gäster så. Bara några. Men när toapappersförpacknigar bara försvinner och försvinner så överväger man till slut att hålla sitt lager i skåp under lås.

Att hitta pålitliga anställda

Naturligtvis är det ingen världsproblem att köpa till livsmedelvaror lite då och då – bar lägg till en rad till städlistan: ”Kontrollera lagret på antal tvål/tvättpulver osv. och handla till vid behov.”

Skriv ut varje vara separat och gör en ruta bredvid för att kryssa i. Ställ lådan med de lagrade varorna i det låsta skåpet, ge städaren en nyckelsats så är allt ok.

Allt det låter ju bra om man lycka att hitta en pålitlig städare.

Men det är just här man ofta har svårigheter med att hitta en.

Utcheckningen är klockan 11 vilket egentligen innebär att folk lämnar klockan 12. Incheckningen är klockan 3 på dagen vilket egentligen innebär att nästa gäster ankommer redan klockan 2.

Det innebär att man är rätt så tidsbegränsad med städningen. Och tyvär har det varit svårt att hitta en städare som kan följa tiderna.

Mina två tidigare försök misslyckades eländigt.

Min första städare var framme SEX TIMMAR senare – en stund efter de nästa gästerna hadde ankommit. Tillslut fick jag städa lägenheten själv och den kvinnan skickade jag hem så fort hon dök upp.

Några veckor senare gjorde jag ett nytt försök då jag själv var i Stockholm och bodde i min lägenhet. . Städningen var planlagd till sista dagen av min vistelse och det dubbelkollade jag med städaren dagen före också.

Men städaren dök inte upp. Vilken överraskning!

De nykomna gästerna ringde mig och klagade över den ostädade lägenheten: odiskade tallrikar i fatet, smutsiga lakan i sängen. Jag fick samtalet då jag redan var nästan hemma – två timmar ifrån

Stockholm . Kände mig helt hjälplös. Och jag kunde ju inte göra så mycket mer än nesligt be om ursäkt och rusa tillbaka till

Stockholm.

Vid sådana tillfällen tänker jag, är det hela verkligen värt det?

Men då räknar jag siffrorna, tittar på min ”timlön” och tänker – ja, det är det!

Inkomster

Under de sista 3 månaderna har jag tjänat 6829 euro på korttidsuthyrning, i snitt 2276 euro per månad.

Om det nu fortsätter i samma anda så blir det ju 27300 euro om året av enbart den lägenheten.

Vid första blicken verkar ju det underbart. Men låt oss också titta på utgifterna nu.

Under de sista 3 månaderna har utgifterna varit 1869 euro, varav den största andelen är livsmedelsvaror och skatter.

Om man räknar bort dom, så blir vinsten under de senaste tre månaderna ca 5000 euro. Det blir i snitt 1653 euro per månad.

Är det bra eller inte? Det beror.

Ingen investering ska bedömas som bra eller dålig – den ska alltid jämföras med nästa bästa alternativ.

I detta fallet är nästa bästa alternativ vanlig långvarig uthyrning av lägenheten.

Då skulle en månadshyra vara 1100 euro. Vilket betyder att min inkomst av den lägenheten skulle vara 533 euro 23 cent mindre jämfört med korttidsuthyrning.

Med andra ord – genom att erbjuda mina improviserade uthyrningstjänster tjänar jag 553 euro per månad mer än om jag skulle hyra ut lägenheten till någon långvarigt.

Hur mycket extrajobb tillkommer det?

Inte mycket.

Förfrågorna är enkla att besvara – dom svarar jag på via min telefon. Det tar uengfär lika mycket tid som att bläddra igenom Twitter eller att lägga något ut på Facebook. Det vill säga att det tar obetydligt lite tid.

Man behöver inte möta gästerna personligen. Jag har ett gömställe för nyckeln i närheten och Airbnb skickar gästerna automatiskt en ankomstinstruktion med nycklarnas belägenhet. Resultat: incheckningen sker helt å hållet utan min inblanding.

Instruktionerna skickas automatiskt. Jag har bara sparat en så kallad ”välkomst” schablon för gästerna där jag har också innefattat områdets bästa matställen, barer och affärer samt hur man tar sig dit till fots, med cykel, buss och bil. Där finns även instruktioner angående lägenheten (a la hur man reglerar termostaten) och wifi-lösenordet.

Automatiserade saker är coola!

Mest har man göra med städningen. Det tar ca 1,5 timme att städa lägenheten. Under de sista tre månaderna har det behövts att göras 11 gånger totalt, eller i snitt 3,6 gånger per månad. Det i sin tur betyder att det går 5,4 timmar åt städningen av lägenhetn per månad. Vi avrundar det och lägger till skickandet av meddelanden och andra ärenden så blir det 6 timmar per månad.

Det blir:

Tid: 6 t / per månad

Extrainkomst: 533 EUR/månad

Timlön: 92 EUR/tim

Inte illa!

