Võrdlev ülevaade Eesti laenuteenustest

Mida aeg edasi, seda enam siseneb Eesti turule uusi laenuteenuste pakkujaid. Käesoleval ajal tundub turg olevat juba üpriski ülekoormatud, kuid ikkagi tundub, et selle fenomeni lõppu veel ei paista. Ettevõtete vahel erinevuste märkamine on järjest raskem, kuna nende laenupakkumised on suhteliselt tasavägised. Kuid kuidas siis siiski erinevate laenuettevõtete pakkumiste vahel vahet teha? Parim variant selleks on kasutada mõnda selliseid teenuseid võrdlevat veebilehte, mille üheks uueks ja sisutihedaks variandiks on Laenud247

Laenud247 veebilehel on välja toodud enamus Eesti kiirlaenudega tegelevatest firmadest ning nende poolt pakutavate teenuste kõige olulisemad näitajad, mille vastu laenusoovija võiks huvi tunda. Näiteks on sellisteks näitajateks laenuperiood (vahemikus paarist päevast kuni paari aastani), laenusumma (olenevalt laenu tüübist paarikümnest kuni paari tuhande euroni), laenu intress ja krediidikulukuse määr (teisisõnu info sellest, kui palju laenu võtmine kliendile maksma läheb). Lisaks on märgitud ka laenu taotlemisele kuluv aeg, raha kättesaamise meetodid ning eelnevate laenufirma klientide poolt antud reiting. Veebilehe kaudu on võimalik ka esmast laenutaotlust teha.

Kui Eesti turul kättesaadavaid laenuteenuseid võrrelda, siis peab tõdema, et suurim osa teenusepakkujatest on kiirlaenufirmad. Sellise teenuse edu on mõistetav, kuna need võimaldavad laenata pankade poolt pakutavatest väiksemaid summasid, laenu taotlemise protsess on kiire ning paljudel juhtudel ei tule selle läbimiseks isegi kodust lahkuda. Enamust kiirlaenusid pakkuvatest ettevõtetest ühendab üks ühesugune näitaja – nende pakkumised on oma ülesehituselt sarnased. Pakutakse intressivabastust esimeselt laenult, intresside arvelt kokkuhoidmise eesmärgil ka kiiremat tagasimaksmise võimalust ning laenuperioodi pikendamist lisatasu eest. Teistest erinevaks muudab laenufirma see, kui pakutakse midagi teistest erinevat. Selline asi võib olla oma ettevõttega seonduv mobiilirakendus, lojaalsusprogramm, auhinnad püsiklientidele jne. Põhiline ja kõige olulisem erinevus inimeste jaoks on siiski see, et nad saaksid laenata mõistlikel tingimustel, ilma laenule liigselt peale maksmiseta või kohustuseta laenatud summa liiga kiiresti tagasi maksta. Seega siis on siinkohal kõige olulisemad paindlikkus, personaalsus ja taskukohasus.