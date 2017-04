Maaküte on säästlikkuse poolest esirinnas

Lisaks suurele säästlikkusele on maasoojuspumpa ka tehniliselt väga kerge kasutada ning tema töökindlus on aastate jooksul end tõestanud. Pump koosneb samadest komponentidest, mis on olemas ka külmikul. Külmutuskapi külma tekitav osa on viidud maasse paigaldatud torustikuna õue ning tagumine ehk soe osa on toas. Maasoojuspumba abil tuuakse maas leiduv soojus hoonesse.

2001. aastal valiti Rõuge põhikoolis uut küttesüsteemi. Käimas olid suuremat sorti renoveerimistööd ning uuendatavas hoones polnud mõistlik jätkata vanal moel ahiküttega. Ka eraldi katlamaja polnud koolimaja ilusa asukoha pärast vastuvõetav variant – hoone asub nimelt otse Ööbikuoru serval. Kuna koolimajas vahetati ka põrandaid, sai maasoojuspumpadega ühendatud kaheksasada ruutmeetrit põrandapinda. Lastele põrandaküte meeldib ning klassiruumid on meeldivalt soojad. Süsteem toimib hästi, sest eraldi hooldamist sama hästi kui ei vajatagi, vaheaegadel hoitakse kulusid kõvasti kokku ja ka kooliajal on küttekulud maakütet kasutades mõnusalt mõistlikud.