Kanna kullast kõrvarõngaid stiilselt

Kuldkõrvarõngad on klassika, aga ei tasu arvata, et kuldkõrvarõngad sellepärast tänapäeval juba väga moest väljas asi on. Sugugi mitte! Endiselt on kuldehete näol tegu hinnatud ja väärtustatud ehetega, mis peaks kuuluma iga stiilse naise iluvaramusse. Ja polegi seejuures tähtis, millise kuju või kujundusega sinu kuldkõrvarõngad on – sära lisavad need sulle juurde ja tähelepanu äratavad teistes kuldkõrvarõngad igal juhul.

Kuld koos teiste värvidega

Kuld lisab igale riietusele glamuuri juurde. Kui soovid oma kuldkõrvarõngaste sära kõige rohkem välja tuua, siis kanna neid neutraalses toonis riietuse juurde. Klassikalise väikese musta kleidi või maani maksiseeliku juurde on kuldkõrvarõngad kindel minek. Hästi sobib kuld burgundiapunase, smaragdrohelise ja sügava sinise tooni juurde, aga kenasti läheb kokku ka pastelsete ja tuhmide toonidega. Pehmemate toonide juurde soovitame valida filigraanse kujundusega kuldkõrvarõngad – nii pääsevad need paremini esile.

Kus kuldkõrvarõngaid kanda?

Kuld nõuab tähelepanu ja loob kandjast asjalikku muljet, seega on kuldkõrvarõngaste kandmiseks väga sobilikud kõikvõimalikud ametlikud kohtumised ja formaalsed üritused. Samuti annab kuld kandjale juurde ka glamuuri ja luksust – seega on kuldkõrvarõngad oivaline valik suursugusteks pidulikeks üritusteks, vastuvõttudeks ja galaõhtuteks. Kuldkõrvarõngad kätkevad endas ka teatavat romantilist hõngu kõigist nendest ammustest rüütliajastu aegadest, mis ammu möödunud – hoia ja näita seda välja, kandes kuldkõrvarõngaid romantilisel õhtusöögil tähistamaks koosolemise aastapäeva või muud erilist sündmust.

Ehk siis teisisõnu – kuldkõrvarõngad on ajatu klassika, mis ei tuhmu, ei vanane, ei lähe moest välja. Soetades paari kuldkõrvarõngaid oled kindlustanud oma stiilse väljanägemise aastateks ja teinud hea investeeringu aastakümneteks.

