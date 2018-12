Airbnb Vilniaus eksperimentas – kiek aš uždirbau?

Pabandysiu atsakyti į dažnai užduodamą klausimą, kiek daug (arba kiek mažai)

pinigų aš uždirbau siūlydamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas palyginus su ilgalaike buto nuoma.

Nekilnojamojo turto objektas: prabangus 2-jų kambarių butas Vilniaus centre.

Šio buto savininku tapau prieš trejus metus. Žinoma, galėjau tiesiog išnuomoti ilgam terminui už 1000 eurų per mėnesį, bet vietoje to aš siūlau trumpalaikį apgyvendinimą per Airbnb ir VRBO.

Ar dabar aš esu turtingas?

Ar priešingai?

Čia trumpa apžvalga apie tai, kaip viskas vyksta.

Kiek pinigų galima uždirbti per Airbnb? – skaičiuoklė ČIA.

Užimtumas

Mano didžiausia baimė buvo, kad žmonės nesinuomos pakankamai dažnai. Kiekvienas savininkas gali patvirtinti, kad nėra nieko blogiau nei tuščias nuomojamas butas.

Laimei, ši baimė buvo nepagrįsta.

Nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio mano butas buvo nuomojamas nuolat. Ateina užklausos dėl spalio-lapkričio mėnesių, taip pat iš tų, kurie nori rezervuotis butą iš anksto 4-5 mėnesiams į priekį.

Bingo!

Tarp savininkų yra toks posakis: „Jei užimtumas yra 100%, vadinasi, kaina – per maža.” Taigi, nusprendžiau pakelti 1 nakvynės kainą nuo 75 eurų iki 99 eurų.

(2015 metų pavasariui pakėliau kainą dar kartą – nuo 125 eurų iki 155 eurų.)

Papildomai, kiekvienas svečias nepriklausomai nuo to, kuriam laikui jis apsistos, sumokės 75 eurų valymo mokestį ir 150 eurų užstatą.

Kiekvienas papildomas žmogus mokės po 5 eurus, o už gyvūną aš prašau 10 eurų.

Malonūs klientai

Yra didesnė rizika nei tuščias nuomojamas butas – tai prišiukšlinimas ir daiktų sugadinimas.

Jei koks nors svečias ką nors sulaužo jūsų namuose, jūs galite patirti nuostolių, kurie gali siekti net dešimtis tūkstančių. Laikraščiuose gausu baisių istorijų apie Airbnb svečius, kurie nuomojamose patalpose esą kelia laukines orgijas.

Laimei, mano butas – be orgijų (hmm, tai galėtų tapti mano nuomos paslaugų reklaminiu šūkiu). Visi svečiai buvo labai šaunūs ir įdomūs pasaulio piliečiai.

Kitos aplinkybės

Vardan tiesos, turėčiau parašyti ir apie nesėkmes. Pirmiausia ir svarbiausia – trumpalaikę nuomą yra sudėtingiau valdyti.

Kaip viską planavau pradžioje:

1 žingsnis: sukurti sistemas ir procesus. Pavyzdžiui, valymo sąrašas: išskalbti patalynę, ištuštinti šiukšliadėžes, nuvalyti dulkes, išsiurbti grindis, išplauti grindis, ir t.t.

sukurti sistemas ir procesus. Pavyzdžiui, valymo sąrašas: išskalbti patalynę, ištuštinti šiukšliadėžes, nuvalyti dulkes, išsiurbti grindis, išplauti grindis, ir t.t. 2 žingsnis: nusamdyti valytojas.

nusamdyti valytojas. 3 žingsnis: siekiant sumažinti apsipirkimų skaičių, įrengti sandėliavimo patalpą papildomam tualetiniam popieriui, kavos filtrams, kt.

siekiant sumažinti apsipirkimų skaičių, įrengti sandėliavimo patalpą papildomam tualetiniam popieriui, kavos filtrams, kt. 4 žingsnis: komunikuoti su svečiais per išmaniojo telefono aplikaciją.

komunikuoti su svečiais per išmaniojo telefono aplikaciją. 5 žingsnis: verslas veikia iš esmės be mano įsikišimo. Aš tvarkau užklausas – tai trunka apie 30 minučių per savaitę (porą dienų per savaitę – 5-10 minučių per dieną), bet visa kita veikia pagal sudėliotą sistemą.

Aš taip galvojau, kadangi visi kiti mano nuomojami nekilnojamojo turto objektai buvo pasyvių pajamų šaltiniai – aš tiesiog užtrikrintai sėdžiu ir stebiu, kaip įplaukia pinigai. Žinoma, pirkimas ir renovacija labai erzino, bet rezultatas – puikus.

Čia realybė kiek skirasi, nes trumpalaikės nuomos valdymas, deja, nėra toks pasyvus. Todėl čia įvardinsiu kai kuriuos ne tokius malonius veiksnius, su kuriais man teko susidurti.

Būtiniausi reikmenys

Komfortabiliam buvimui žmonėms reikia baisaus kiekio daiktų. Aš turi nupirkti muilo, šampūno, arbatos, kavos, tualetinio popieriaus, skalbimo miltelių, šiukšlių maišų, ledo kubelių maišelių ir t.t.

Tai visi būtiniausi reikmenys, tai yra jie būna suvartojami. Todėl juos reikia nuolat pirkti. Siekdamas sumažinti apsipirkimų skaičių, nusprendžiau pirkti daugiau ir laikyti bute.

Tai nebuvo labai gera idėja.

Nes pasitaiko, kad žmonės juos pavagia. Mane tai vis dar trikdo – jie sumoka 600 eurų už 1 savaitės nakvynę ir pavagia skysto muilo, kuris vertas 2-ų eurų. Bet būtent taip ir atsitiko.

Buvo netgi dar keisčiau – niekas nevogė didesnių daiktų. Visi puodai ir keptuvės, televizorius liko savo vietose. Nes čia jau būtų tikra vagystė, o būtiniausių reikmenų pasisavinimas – ne nusikaltimas?

Žinoma, ne visi svečiai taip daro. Tik keli. Bet kai tualetinio popieriaus rulonėliai nuolat dingsta, pagaliau pradedi analizuoti galimybę laikyti atsargas užrakintoje spintoje.

Patikimų darbuotojų suradimas

Žinoma, būtiniausių reikmenų nupirkimas nėra globali problema. Tiesiog pridedi papildomą eilutę prie valymo sąrašo: „Patikrinti muilo, skalbimo miltelių ir kt. likutį, nupirkti daugiau, kai reikės”.

Kiekvieną daiktą užrašyti atskirai ir nupiešti kvadratėlį žymekliui.

Palikti atsargas rakinamoje spintoje ir atiduoti raktus valytojai. Padaryta!

Viskas gerai, jei rasite valytoją, kuria galima pasitikėti.

Problema yra ta, kad dažniausiai tokios nerasite.

Išvykimas yra 11:00, tai reiškia, kad svečiai išvyks 12:00. Atvykimas yra 15:00, tai reiškia, kad nauji svečiai atvyks jau 14:00.

Tad lieka gana trumpas laiko langas valymui. Ir, deja, turėjau vargo surasti valytojas, kurios tuo metu nedirbtų.

Mano pirmieji du bandymai buvo labai nesėkmingi.

Pirmoji mano nusamdyta valytoja atvyko ŠEŠIOMIS VALANDOMIS vėliau – gerokai po to, kai atvyko naujieji svečiai. Galiausiai – butą išvaliau pats ir atleidau valytoją iš karto, kai tik ji pasirodė.

Po kelių savaičių, kai atvykau į Vilnius ir apsistojau bute pats, pabandžiau vėl. Užsakiau valymą paskutinę mano buvimo dieną, ir prieš dvi dienas patvirtinau užsakymą. Bet ji nepasirodė visiškai! Kokia staigmena!

Naujieji svečiai paskambino man ir pasiskundė, kad butas – nesutvarkytas: kriauklėje neplauti indai, lovoje – nešvari patalynė. Šio skambučio sulaukiau netoli namų – už 2-3 valandų kelio nuo Vilnius. Jaučiausi visiškai bejėgis. Aš negalėjau nieko kito daryti, tik atsiprašyti ir skubėti atgal į Vilnius.

Tokiais momentais aš galvoju – ar tai tikrai verta.

Bet tuomet aš paskaičiuoju, pasižiūriu į mano “valandinį įkainį” ir pagalvoju – taip, tikrai verta!

Kiek pinigų galima uždirbti per Airbnb? – skaičiuoklė ČIA.

Pajamos

Per paskutinius 3 mėnesius su trumpalaike nuoma aš uždirbau 6829 eurus. Per mėnesį – vidutiniškai 2276 eurus.

Ir jei taip tęsis ir toliau, per metus vienas butas man uždirbs 27300 eurų.

Suma Data Aprašymas Kreditas 5/26/14 Užstatas AIRBNB 616.00 5/23/14 Užstatas IŠVYKĘS IŠ NAMŲ 526.39 5/14/14 Užstatas IŠVYKĘS IŠ NAMŲ 1,199.61 5/13/14 Užstatas AIRBNB 291.00 5/7/14 Užstatas AIRBNB 194.00 4/29/14 Užstatas AIRBNB 577.00 4/24/14 Užstatas AIRBNB 1,200.00 4/10/14 Užstatas AIRBNB 509.00 4/9/14 Užstatas AIRBNB 97.00 3/11/14 Užstatas AIRBNB 1,474.00 3/7/14 Užstatas AIRBNB 145.00 Iš viso 6,829.00

Atrodo puikiai, iš tiesų. Bet pažiūrėkime ir į išlaidas.

Per paskutinius tris mėnesius išlaidos butui sudarė 1869 eurus, daugiausiai – būtiniausiems reikmenims ir mokesčiams.

Atskaičius jas, pelnas per tris mėnesius iš viso sudaro apie 5000 eurų. Tai sudaro apie 1653 eurus per mėnesį.

Pardavimo ir užimtumo mokesčiai 1,092.64 Kabelinė TV/ Internetas – Kovas 50.33 Kabelinė TV/ Internetas – Balandis 50.33 Kabelinė TV/ Internetas – Gegužė 50.33 Elektra – Kovas 185.00 Elektra – Balandis 98,44 Elektra – Gegužė (apskaičiuotas) 98,44 Dujos – Kovas 33,71 Dujos – Balandis 43,17 Dujos – Gegužė 58,92 Tiksliniai būtiniausi reikmenys (3 mėn.) 108,00 Iš viso išlaidos 1,869.31

Tai gerai ar blogai? Na tai priklauso, kaip vertinsi.

Nei viena investicija pati savaime negali būti laikoma gera ar bloga, visuomet turite lyginti su kita geriausia alternatyva.

Šiuo atveju kita alternatyva būtų įprasta ilgalaikė nuoma.

Šiuo atveju kaina būtų 1100 eurų per mėnesį. Tai reiškia, kad mano pajamos iš šio buto būtų 553,23 euro mažesnės nei iš trumpalaikės nuomos.

Kitais žodžiais tariant, siūlydamas improvizuotas apgyvendinimo paslaugas kiekvieną mėnesį aš uždirbu 553 eurais daugiau nei kažkam nuomodamas ilgam terminui.

Iš viso pajamos (3 mėn.) 4,959.69 Vidutiniškai per mėnesį 1,653.23 Etalonas: 1,100.00 Skirtumas: 553.23

Kiek papildomo darbo tai reikalauja?

Nedaug.

Užklausų valdymas yra lengvas – aš atsakau mobiliuoju telefonu. Tai reiškia, kad sunaudoju tiek pat interneto duomenų kiek paprastai sunaudojame naršydami Twitter’yje ar rašydami Facebook’e. Arba tiesiog švaistydami laiką.

Nereikia su svečiais susitikti asmeniškai. Aš paslepiu raktus šalia esančioje vietoje, Airbnb sistema nusiunčia instrukciją, kaip surasti vietovę ir raktus elektroniniu paštu. Rezultatas – įsiregistravimas vyksta be mano dalyvavimo.

Instrukcijų perdavimas veikia savarankiškai. Aš tik surašau “Sveiki atvykę” instrukciją ir palieku ją bute. Į ją surašau informaciją apie geriausius restoranus, barus, prekybos taškus, paaiškinu, kaip iki jų nueiti pėsčiomis, nuvažiuoti dviračiu, autobusu ar automobiliu. Čia taip pat surašau paaiškinimus apie butą (kaip reguliuoti termostatą, kt.), WIFI slaptažodį.

Savarankiškai vykstantys dalykai yra nuostabūs!

Kiek pinigų galima uždirbti per Airbnb? – skaičiuoklė ČIA.

Didžiausias darbas yra valymas. Išvalyti butą užtrunka apie 1,5 valandos. Per paskutinius tris mėnesius reikėjo valyti 11 kartų, vidutiniškai 3,6 karto per mėnesį. Tai reiškia, kad valymas per mėnesį vidutiniškai užima 5,4 valandos. Suapvalinkime iki 6 valandų per mėnesį – įskaičiuojant elektroninių laiškų siuntimą ir kitus derinimus.

Todėl:

Laikas: 6 val. / per mėnesį

Papildomos pajamos: 553 EUR/per mėnesį

Valandinis įkainis: 92 EUR/per valandą

Neblogai!