Eestlaste uus lemmik on kodulaen ehk kinnisvaralaen

Eesti Panga hiljutised andmed näitavad, et eestlased võtavad üha rohkem kinnisvaralaenu oma uue kodu jaoks ning üha vähem õppimiseks või kaupade ostmiseks. Nii on see olnud viimase 10 aasta jooksul ning kuigi eelmisel aastal võidutses tarbimislaen, on selle hulk praegusel ajal jällegi languses.

Eesti Panga ökonomisti Mari Tamm´e sõnul ulatus eluasemelaenude portfelli mahu aastakasv ulatus selle aasta jaanuaris 2,9 protsendini, samas kui majapidamiste teiste laenude ja liisingute maht viimasetel aastatel oluliselt suurenenud ei ole. Muude laenude alla võivad näiteks käia ka äriühindu tegevuse alustamiseks või täiendamiseks ning põhi-, käibevara või väärtpaberite soetamiseks võetud laenud.

Vähenenud on ka õppelaenude väljastamine ja maht ning selleks on mitmeid põhjuseid: varasemaga võrreldes on soodsamaks muutunud õppelaenude intressid, vähenenud on õppurite arv ning ka riigipoolsed soodustused õppelaenu tagasimaksmisel.

