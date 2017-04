Ameeriklased kinnisvara osas taas positiivsed.

Üle veerandi (täpsemalt 27%) Ameerika Ühendriikide elanikest on veendunud, et raha säilitamiseks ja kasvatamiseks on parim lahendus järgmise kümnendi jooksul kinnisvarasse investeerimine. Selliste tulemusteni jõuti USA-s läbi viidud küsitluse kaudu, mis hõlmas 1000 investorit. Teisele kohale oli paigutunud seekord raha ja sellesse uskus kakskümmend kolm protsenti küsitluses osalenuist. Ainult 17% uskus aktsiaturgu kui sobivasse varianti pikaajaliseks investeerimiseks ja kõigest 5% usaldasid pikaajaliste võlakirjade võimalusi oma raha turvaliseks hoidmiseks.

Seda toetab ilmekalt ka asjaolu, et hüpoteeklaenude intressimäärad on praegu üle pika aja tõsiselt madalad. Ka väga paljud investorid on hakanud taas just kinnisvarasse investeerima.

Vastavat küsitlust on Ameerika Ühendriikides läbi viidud juba 3 aastat. Aastal 2015 on selle aja jooksul esimest korda juhtunud nii, et inimesed hindavad just kinnisvarasse inevesteerimist kõige sobilikumana pikaajaliseks investeeringuks. Varasemalt on selleks hinnatud oma varade hoidmist rahas.