Must Reede 2021 (ehk BlackFriday) pakkumised Eestis

Must reede on tänupühade hooaja esimene päev ja see tähistab pühade ostude algust. Nimetus “must reede” sai populaarseks 2000. aastatel kui veebipõhine turundusstrateegia, et konkureerida füüsiliste kauplustega, ja kuna see on interneti kaudu üle kogu riigi levinud, on traditsioonilised telliskivimüüjad selle nime ametlikult omaks võtnud.

Rocca Al Mare, Kristiine ja Ülemiste Keskus, About You, Kaup24, Espresso, Loverte, Sokisahtel pakkumised. Vaata täpsemalt allpool.



Siia on kogutud Eesti 2021 Musta Reede parimad pakkumised. Kui Teil on pakkumine, mida soovite siia lisada, palume täita järgmine vorm. (PS: lisame selle esimesena listi). Lisaks soovitaksime lugeda Musta Reede 2020 e-poe käsiraamatut.

Bio4You

Meil on Musta Reede pakkumine e-poes 26.-30.11. Sooduspakkumises on 9 toodet ja 4 brändi. 30€ ostuga kingituseks kaasa hügieeniline kätegeel aaloega (100ml)

KAFO kohvielamuste keskus

KAFOs on MUST NÄDAL! Üle 150 toote soodushinnaga, kuni pühapäevani. Valikust leiate JURA E8 Piano Black hinnaga 999€, uus Nivona 7 seeria hinnaga 749€, Miele espressomasinad kuni 400€ soodsamad ja kapslimasinaid alates 39€. Lisaks suur valik kvaliteetseid kohviube ja -kapsleid kuni -25% soodsamalt. Kausuta head võimalust ja tasu mugavalt LHV järelmaksuga – 12 kuud intress 0% ja sissemakse 0€.

Prindistuudio

Kõik fototooted ja kingitused -25%

LOVERTE

Kõik tooted vähemalt -15%. Tasuta transport.

Rocca Al Mare ja Kristiine Keskus

26.-28.11 Mustad hinnad- kaupa on nii palju, et lausa mustab!

Ülemiste Keskus

Külastajate hinnangul parim Tallinna ja Harjumaa parim ostukoht!

Lõunakeskus

Must reede Lõunakeskuses ja meie e-poes astri.ee kestab 22.-28. november!

About You

Must Reede: kuni -70% lisaks

K-Rauta

Pakkumine kehtib kuni november 28

Kaup24

Bläkseil- hinnad, millele on võimatu vastu panna

Elisa

MUSTA REEDE NÄDAL Elisas kestab Must Reede esmaspäevast esmaspäevani- nüüd mustmiljon pakkumist süngete soodustustega!

Sokisahtel

Sokisahtli e-poes salasõnaga MUST30 kõik tavahinnaga tooted -30% soodsamad

SALT’S UP SOOLAPOOD TALLINNAS www.gurmeesool.ee

Salasõnaga MUST30 kõik tavahinnaga tooted -30% soodsamad

Kassidkoerad.ee Lemmikloomapood aastast 2011

Kasuta sel reedel, 26. november, sooduskoodi “MUSTREEDE” ja saad oma ostu -15% alla!

Finewine veinipood

Kogu tavahinnaga kaup -20% soodsam soodukoodiga: MUSTREEDE20. Pakkumine kehtib kuni pühapäeva õhtuni.

Läätsemaailm.ee

Kõik kaubad kuni -40%! Garanteeritud parim hind ja kiire tarne!

1it.ee arvutipood

Sülearvutid kuni -40%

Lambero Veebipood

Lasteriided ja -tarbed kuni -40%

Sirena mänguasjapood

26.11 kogu laokaup -20% sooduskoodiga: REEDE

Suutervis.eu

Musta Reede nädalavahetusel hinnad all kuni 60%

Lebanna e-pood

25% soodustus kogu kaubavalikule

Hotlips.ee

Soodustused kuni 80%

HC PRO

Soodustused kuni 80%

Fitpoint.ee

Sooduskoodiga 261121 kõik tavahinnaga tooted -15%

Espresso

Kohvimasin JURA E8 Piano Black 200 eurot soodsamalt

Webshop.ee

Kogu mööbli- ja sisustustoodete valik vähemalt -10% kuni -55%!

GoGoNano

Paljud GoGoNano nanokaitse- ja puhastusvahendid kuni -40% !