Märgid sellest, et aeg on oma arvuti välja vahetada

Arvuti kasutajatel on tihti kombeks oma vanale seadmele ustavaks jääda nii kaua, kui see füüsiliselt on võimalik. Siiski on kindlad märgid, millal sülearvutid vajaks välja vahetamist või kauges minevikus soetatud lauaarvuti peaks saatma pensionile. Otsi järgmisi olulisi märke, mis näitavad, et on aeg oma arvutit uuendada.

Riistvara uuendamine põhjustab ühilduvuse probleeme

Kui sinu arvuti emaplaadi või protsessori uuendamisel tekib ühilduvuse probleeme, võid leida end olukorrast, kus paljud või kõik arvuti komponendid tuleb välja vahetada. Kulud selleks võivad olla aga liiga suured ja võib-olla oleks parem heita pilk peale, millised on uued lauaarvutid või laptopid.

Turvalisus on aegunud

Kui sinu praegune riistvara ei ühildu operatsioonisüsteemi uuemate versioonidega, võib olla aeg osta uus arvuti. Isegi kui need ühilduvad, tuleb kaaluda ka muid turvameetmeid. Uuemad arvutid kasutavad näiteks biomeetrilist turvalisust.

Sinu arvuti ventilaatorid on muutunud lärmakaks

Sageli on esimene probleem, mis annab märku vananevast arvutist, ventilaatori valjult töötamine isegi siis, kui arvuti ei tee intensiivseid andmetöötluse ülesandeid. Kui kasutad rakenduse või operatsioonisüsteemi uusimat versiooni, võivad need programmid sinu arvuti riistvara maksimaalselt ära kasutada, mistõttu see töötab tavapärasest intensiivsemalt.

On aeg kiirema riistvara järele

Nii laua- kui sülearvutid muutuvad aina kiiremaks. Kui uue arvuti saad kiiresti avada, ülesande kiiresti ära teha ja liikuda järgmise ülesande juurde märkad enda peagi olevat rahulikum ja näed töös ka mõningast tootlikkuse kasvu.

Odavam oleks vahetada kui parandada

Remont on tavaliselt kuluefektiivsem meetod kui uue arvuti ostmine. Kuid pidevatest remonditöödest tingitud pausid tähendavad ka raha kaotamist. Seega isegi kui parandamine võib tunduda veidi odavam võiksid kaaluda uue arvuti soetamist.

Rakenduste laadimine võtab kaua aega

Rakenduste laadimine vanasse arvutisse võib võtta tavapärasest kauem aega. Kui kasutad rakenduse uusimat versiooni ei pruugi vana riistvara sellega sammu pidada. Kontrolli tarkvara installimisel ühilduvust, et veenduda, et see töötab sinu arvutiga.

Ees on kallis riistvararemont

Elus juhtub asju: ekraan mõraneb, klaviatuur või puuteplaat lakkab töötamast. Mõned lihtsad parandused, nagu lauaarvuti jaoks uue hiire hankimine, ei võta palju aega ega raha. Mõned remonditööd võivad siiski olla uue arvuti maksumuse lähedased või isegi suuremad, olenevalt komponentidest. Kui see on nii siis pikendad ainult vältimatut ja on parem, kui ostad uue seadme.

Sul pole operatsioonisüsteemi uusimat versiooni

Ära jäta hooldamisel tähelepanuta põhitõdesid. Värskenda regulaarselt arvuteid operatsioonisüsteemi uusimale versioonile. Igaüks neist sisaldab turvalisuse ja toimimise täiustusi, veaparandusi ja muid muudatusi.

Arvutil on probleeme mitme rakenduse samaaegse tööga

Kui su arvutil on raskusi kahe või enama rakenduse samaaegse tööga, võib olla aeg uue arvuti jaoks. Kui arvutit kasutati kunagi ainult veebis sirvimiseks, kuid nüüd tuleb seda kasutada arvutustabelite redigeerimiseks või intensiivsemate ülesannete jaoks (nt veebidisain, fototöötlus või graafikatööd), võib sul vaja minna paremat arvutit.

Käivitamine ja sulgemine on aeglased

Kui sinu laua- või sülearvuti käivitamiseks või sulgemiseks kulub erakordselt palju aega, võib see viidata sellele, et sinu arvuti aeg hakkab otsa saama. Samuti võib see tähendada, et arvuti sisselülitamisel on liiga palju rakendusi seadistatud automaatselt käivituma ja töötama operatsioonisüsteemi taustal.