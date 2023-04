Kuidas päikeseprillide eest õigesti hoolt kanda?

Päikeseprillide hooldamine on lihtne ja soodne ning aitab lemmikud päikeseprillid kauem uueväärse ja ilusana hoida. Kui teed kvaliteetsete päikeseprillide näol investeeringu mitmeks aastaks, tasub nende kaitsmisele ja hooldusele erilist tähelepanu pöörata.

Kaitse päikeseprille kriimude eest

Väikesed igapäevased sammud aitavad vältida päikeseprillide kriimustamist. Pea meeles, et kriimustustele vastupidav toode ei pruugi olla täiesti kriimustuskindel. Ühedki päikeseprillid ei ole kahjustustele täiesti immuunsed.

Hoia päikeseprille prillitoosis või kotikeses. Kaitseümbris on väga oluline lisatarvik igale prillipaarile. Nii prillitoose kui ka kotikesi saab tellida ka eraldi. Seega, kui vana on ära kadunud või kahjustada saanud, hangi oma päikeseprillidele uus kaitseümbris. Aseta päikeseprillid toosi või kotikesse iga kord, kui need eest ära võtad.

Kui asetad päikeseprillid lauale või muule horisontaalsele pinnale, veendu, et klaasid jääksid alati ülespoole ega puutuks kokku millegagi, mis võiks neid kriimustada. Veendu, et pind oleks puhas ja kuiv.

Kontrolli regulaarselt oma päikeseprillide kinnituskruvisid. Enneta olukorda, kus kruvi võib lahti tulla ja ära kaduda.

Parimad nipid päikeseprillide puhastamiseks

Kahjuks saavad päikeseprillide klaasid sageli kahjustada just seetõttu, et neid puhastatakse valede vahenditega. Õige puhastamine ei ole aga sugugi keeruline. Võta kasutusele järgmised nipid, et päikeseprillid püsiksid võimalikult kaua uueväärse välimusega.