Kuidas päikeseprillid silmi kaitsevad?

Rannas on päikeseprillid suvel vältimatud

Kuidas päike silmi täpselt kahjustab? Kõik on ilmselt kuulnud naha kaitsmise põhjustest, kuid vähem räägitakse sellest, missugust kahju UV-kiirgus silmadele teeb. Silma sees ei saa ju tekkida ega päikesepõletust — või saab? Kas päike kahjustab nägemist? Asja selgitavad Dr. Lensori silmaspetsialistid.

UV-kiirgus põhjustab silmadele mitmeid ohte ning paljud neist on ajas süvenevad. Kui naha peal on põletus üsna kiiresti näha ja tunda, siis mitmed päikese süvendatud silmaprobleemid võivad alles vanemas eas välja lüüa. Lisaks on väga oluline õpetada lapsi end päikese eest kaitsma ning päikeseprille kandma, sest laste silmad on UV-kiirgusele vastuvõtlikumad. Vaata, miks peaksid kõrge UV-indeksi korral alati päikeseprille kandma:

Silma päikesepõletus ehk ehk fotokeratiit

Fotokeratiit on tuntud ka kui lumepimedus ning tavalistes tingimustes tuleb seda harva ette. Silma päikesepõletus tekib üldjuhul liigse lumelt, veelt, jäält või liivalt peegelduva UV-kiirguse tagajärjel. Seega mägedes, merel ja rannas on päikeseprillid vältimatud. Kui silmad on saanud liiga palju UV-kiirgust, võivad sümptomiteks olla valu, hägune nägemine, pisaravool, punetus, paistetus, peavalu, silmalau tõmblemine ning harva ka ajutine nägemise kaotus.

Tavaliselt paraneb sarvkesta päikesekahjustus ise paari päevaga ning leevenduseks sobivad silmatilgad. Igaks juhuks tuleks aga alati pöörduda arsti poole.

Moodustised silma sidekestal

Pikaajalise UV-kiirguse toimel võivad silmamuna eesmist osa katvale sidekestale tekkida moodustised — tiibkile või väikesed kollased pingveekulid. Riskigrupis on pikki päevi lauspäikese käes veetvad inimesed, näiteks surfarid, põllutöötajad ja ehitajad.

Kuigi kumbki neist haigustest ei ole väga tõsine, ei näe need eriti head välja. Tiibkile võib hakata süvenedes ka nägemist segama ning eemaldamiseks on vajalik kirurgiline sekkumine.

Päike võib soodustada kae teket

Intensiivset ja pidevat kokkupuudet UV-kiirgusega seostatakse mitme läätsekae vormiga, sealhulgas varajase kae arenguga. Kae ehk silmaläätse hägustumine põhjustab järk-järgulist nägemise halvenemist.

Kuigi kaed peetakse üldjuhul vanade inimeste haiguseks, on päikese kahjulik mõju silmadele järk-järgult kogunev ning probleemid võivadki välja lüüa alles aastate pärast. Seega, noorelt päikeseprillidega silmi kaitstes investeerid elukvaliteeti vanemas eas.

Silmaümbruse kortsud

Liigne päevitamine on üks peamisi silmaümbruse kortsude tekitajaid. Päike põhjustab niigi õrnale silmaümbruse nahale lisakoormust ning kissitamine süvendab kortse. Kui kanavarbad on juba tekkinud, on väga keeruline ja kulukas aega “tagasi pöörata”.

Et silmi ja silmade ümbrust päikese eest kaitsta, vali võimalikult suure raamiga kvaliteetsed päikeseprillid, kanna peakatet ning kasuta näol tugeva kaitsefaktoriga päikesekaitsevahendit.

Jälgi UV-indeksit ka pilves ilmaga

Lisaks päikeseprillidele soovitame kõrge UV-indeksi perioodidel kanda peakatet, kaitsta nahka päikesekaitsevahenditega ning suvel keskpäevast päikest üldse vältida. Suvel pea meeles, et isegi kui taevas on pilves, võib UV-indeks olla sellegipoolest kõrge ning eriti vee lähedal võib saada ikkagi päikesepõletuse. UV-infot saad vaadata näiteks Ilmateenistuse kodulehelt.

Kandes kevad-suvisel perioodil ning kõrge UV-indeksiga piirkondadesse reisides pidevalt päikeseprille, toetad oma silmade tervist nii nüüd kui ka tulevikus.