Kuidas kiiresti taastada oma kehaline tervis pärast tõsist haigust või vigastust?

Meditsiinilised seisundid, haigused või vigastused on sageli stressirohked ja võivad meie elu häirida. Tervislik toitumine, regulaarne trenn, uni ja sotsiaalne tugi võivad leevendada haiguse või vigastuse sümptomeid ning aidata parandada taastumist. Positiivne suhtumine võib samuti oluliselt mõjutada haigusest taastumist.

Muretsemine või negatiivne mõtlemine

Muretsemine või negatiivne mõtlemine võib olla kahjulik. See suurendab sinu ärevuse või stressi taset ja võib tervist negatiivselt mõjutada. Kui hakkad taas muretsema, kirjuta üles oma mured ja nende võimalikud tagajärjed, nii negatiivsed kui ka positiivsed. Vaata iga stsenaariumit ja mõtle ka võimalikele headele punktidele. Tuleta endale meelde, et sa saad hakkama.

Hinda oma muresid realistlikult ja mõtle muudele asjadele. Räägi sõbraga või leia iga päev erinevaid tegevusi, millele keskenduda – näiteks lugemine, jalutamine või filmi vaatamine. Veendu, et sinu päev oleks vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv.

Stress ja pinge

Stress ja pinge võivad sind füüsiliselt mõjutada mitmel viisil, sealhulgas suurenenud lihaspinge. Seda võib kogeda pingena kaelas, õlgades, alaseljas ja maos. Pikaajaline lihaspinge võib põhjustada valusid, nagu peavalu, migreen, seljavalu ja lihasspasmid. Stressi ja füüsilise pinge vähendamiseks õpi ära tundma oma kehas esinevaid pingemärke. Mõtle regulaarselt, kuidas sinu keha lihased end tunnevad.

Harjuta regulaarselt aeglast ja sügavat hingamist, eriti kui tunned end pinges või stressis olevat. Eelistatum on sügav hingamine kõhulihaste abil kui pindmine hingamine, mis tugineb rinnalihastele. Õpi süvalihaste lõdvestamise tehnikat, näiteks progresseeruvat lihaste lõõgastust – ehk meetodit lihaste süstemaatiliseks kokkutõmbumiseks ja lõdvestamiseks. Pöördu sellise koolituse saamiseks psühholoogi poole.

Dieet, trenn ja uni

Tervislik toitumine, regulaarne treenimine ja piisav uni aitavad sul toime tulla terviseseisundi, haiguse või vigastusega. Mõnikord võivad ravimid ja haigusseisundi ravi või sellest põhjustatud valu mõjutada sinu söögiisu, energiataset ja magamisharjumusi. Räägi oma arstiga ravimite nende soovimatute mõjude ohjamise viisidest.

Söö regulaarselt kogu päeva ühe või kahe raske toidukorra asemel. Vali söömiseks toitev toit, mida sulle meeldib süüa. Kui sul ei ole üldse isu süüa, proovi süüa sageli väikestes kogustes. Räägi oma perele ja sõpradele oma toitumise vajadustest, et nad saaksid ja oskaksid sind sinu toitumise juures toetada.

Regulaarne treenimine parandab tervist ja heaolu ning aitab vältida uusi vigastusi. Tee iga päev füüsilist tegevust, isegi kui see on väga väike. Pöördu mõne spetsialisti poole, et saada nõu oma seisundile sobiva treeningu kohta.

Uni on terviseprobleemide korral väga oluline. Püüa päeva jooksul mitte magada ja lama voodis ainult siis, kui plaanid magama minna, mitte mingite muude tegevuste puhul, nagu teleri vaatamine. Ära joo öösel stimulante, nagu tee või kohv.

Hangi vajalikku sotsiaalset tuge

Sotsiaalne toetus võib aidata sul säilitada oma elukvaliteeti, kui oled haige. Planeeri pere ja sõpradega uusi kohtumisi. Räägi oma perele ja sõpradele oma terviseseisundist ning anna neile teada, kuidas nad saavad sind aidata. Kaalu ka uusi toetusallikaid, nagu tugirühmad, klubid ja huvigrupid.