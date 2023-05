Ideaalne vibraator? Suur ülevaade

Tahad osta vibraatorit? Hea otsus! Uuringud näitavad, et masturbeerimine võib vähendada stressi, tõsta tuju või isegi aidata Sul paremini magada. Tahad oma sekslelude kollektsiooni laiendada või oled selles maailmas täiesti algaja või tahad hoopis partneriga oma intiimsuhet vürstikamaks muuta – sobiva toote leidmine võib igal juhul olla keeruline, sest pea iga erootikapood pakub hoomamatult suurt valikut. Nutnut keskkonna eksperdid jagavad kasulikke nippe, et leiaksid hõlpsasti just Sinule sobiva sekslelu.

Vibraatorit valides pööra eeskätt tähelepanu sellele, millist piirkonda see stimuleerib. Kas saad enim naudingut just kliitori välisest stimulatsioonist? Vali kliitori vibraator. Erinevaid vibraatoreid kliitorile on väga palju, muuhulgas on palju kiita saanud Lelo vibraator. Või soovid pigem oma sisemist stimulatsiooni ja tupe tundlikkust arendada? Sel juhul võta G-punkti vibraator, näiteks Svakom või Satisfyer. Juhul, kui tahad samal ajal nii üht kui ka teist, vali kindlasti rabbit vibraator. Jänkuvibraatori kõrvad stimuleerivad kliitorit väljaspoolt, samal ajal kui lelu pikem ots ulatub Sinu G-punktini.

Seejärel mõtle, millist efekti soovid valitud piirkonnas saavutada. Näiteks kliitori väliseks stimuleerimiseks kasutatakse nii vibreerivaid kui ka imevaid lelusid. Mõni toode pakub mõlemat funktsiooni, näiteks Satisfyer vibraator.

Järgmisena otsusta, kas kavatsed toodet kasutada üksi või partneriga. Paarisuhte mitmekesistamiseks vali kindlasti paaride vibraator. Eriti populaarsed on vibreerivad püksikud ja kaugjuhitav vibraator.

Samuti pööra tähelepanu toote materjalile. Sekslelusid on nii klaasist, metallist kui ka plastist. Vibraatorite puhul on eelistatuimad materjalid silikoon ja ABS-plast. Kui kavatsed toodet kasutada ka duši all või isegi vannis, peaks valitud lelu olema veekindel. Lisaks vaata, kas vibraatorit on võimalik USB-kaabli abil laadida või töötab see hoopis patareidel. Selle info põhjal saad ootamatusteks paremini valmis olla. Soovitame vibraatoriga osta ka sobiv libesti: silikoonist lelu sobib kokku ainult vee või õli baasil libestitega.

Ning lõpetuseks soovitame alati osta sekslelusid ainult turvalistest veebipoodidest. NutNut veebikeskkonna valikus on vaid ohututest materjalidest valmistatud tooted koos põhjalike kirjelduste ning tutvustavate videotega. Samuti tarnitakse tooted kohale kiiresti ja läbipaistmatus pakendis ning tellija isikuandmed on kaitstud. Lisaks seksleludele ja muudele vahenditele ära unusta ka seda, et väga olulist rolli naudingu saamisel mängib ka meeleolu ja ümbritsev keskkond.