Сообщество, где знакомятся семьями и делают бизнес: как работает Baltic Business Club

В Прибалтике уже более восьми лет существует предпринимательская среда, которая строится не вокруг разовых мероприятий, а вокруг регулярности и долгого горизонта. Baltic Business Club работает с 2017 года и сегодня считается старейшим действующим бизнес-клубом региона.

За это время клуб превратился в экосистему, где предприниматели из разных стран и отраслей встречаются регулярно, обсуждают сделки, масштабирование, инвестиции и стратегию развития бизнеса. В клубе участвуют резиденты из 8 стран, а годовая программа включает более 140 событий.

Форматы разнообразны: три типа mastermind, четыре рабочие встречи в неделю, закрытые ужины, стратегические разборы, бизнес- и инвестиционные туры. В онлайн-группе участники задают конкретные запросы и получают быстрые ответы от других предпринимателей. Отдельную роль играет внутреннее приложение клуба, где можно найти резидентов по стране, отрасли и компетенциям. Это сокращает время на поиск нужных контактов и ускоряет принятие решений.

Клуб объединяет владельцев бизнеса и управленцев. Среди направлений работы — международная экспансия в ЕС, США и на рынки MENA, инвестиции и структурирование капитала, недвижимость и доходные активы, SaaS и AI-проекты, маркетинг и digital, производство и экспорт, партнёрские сделки и совместные проекты. Есть отдельное направление Family Capital — обсуждение стратегии семьи и наследия.

При этом Baltic Business Club — это не только бизнес-повестка. Регулярно проходят семейные дни, где предприниматели встречаются вместе с супругами и детьми. Это часть философии клуба: формировать долгосрочную среду, в которой связи строятся не на один проект, а на годы вперёд. В клубе говорят о том, что экосистема должна работать между поколениями.

Есть и спортивные форматы. Раз в месяц проходит CEO PADEL — турнир для собственников бизнеса. Формат сочетает спорт, живое общение и стратегические разговоры вне офисной среды. Также резиденты участвуют в совместных выездах — от инвестиционных фестивалей и международных форумов до лыжных поездок и яхтенных мероприятий.

Отдельное направление работы клуба — институциональные связи. Baltic Business Club ежегодно организует встречу торгово-промышленных палат 8 стран Балтийского моря. Это создаёт практические возможности для международного сотрудничества и экспорта. Кроме того, клуб участвует в общественных и благотворительных инициативах. В 2025 году резиденты клуба собрали 32 000 евро на медицинское оборудование для детской колоноскопии.

Управление клубом выстроено по структуре board и операционной команды. Это позволяет поддерживать регулярность программы и качество форматов. Членство предполагает определённый уровень предпринимательской зрелости: в клубе состоят владельцы бизнеса и управленцы с действующими проектами.

Миссия Baltic Business Club сформулирована просто: создать пространство доверия и сотрудничества, где предприниматели могут развиваться вместе, поддерживать друг друга и строить связи на долгую дистанцию. В клубе считают, что сильная среда напрямую влияет на масштаб решений и скорость развития бизнеса.

Сегодня Baltic Business Club позиционирует себя как экосистему роста предпринимателей Прибалтики — с регулярной программой, международными связями и долгосрочным горизонтом.