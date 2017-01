USA ja Kuuba alustavad ajaloolisi läbirääkimisi suhete taastamiseks

Kõrgeima tasemega USA delegatsioon saabus Kuubasse peale 35 aastat, et alustada läbirääkimisi diplomaatiliste suhete taastamiseks. Eesmärgiks on taastada piiranguteta kaubavahetus ja reisivõimalused kahe külmas sõjas osalenud riigi vahel. Kaks päeva kohtumisi on esimene samm pärast uudist, kui USA president Barack Obama ja Kuuba president Raul Castro teatasid 17. detsembril, et on pidanud salajasi läbirääkimisi juba 18 kuud.

Obama on alustanud plaani eemaldada Kuuba suhtes majanduslikud piirangud ja 53 aasta vanune kaubandusembargo. “Me muudame oma suhtumist, mis on ammu oma aja ära elanud. Kui miski ei toimi 50 aastat, siis tuleb proovida midagi uut,” ütles ta USA Kongressi ees oma “Riigi seisukorra” kõnes.

Ta kutsus Kongressi üles alustama kaubanduspiirangute lõpetamise suunas, kuid kohalikud spetsialistid arvavad, et kõigepealt peab Obama veenma Kuuba kommunistlikku parteid. Eriti olulisteks teemadeks läbirääkimistel on poliitvangid, demokraatia Kuubas, 1959. aastal USA kodanike vara riigistamine Kuubas ja USA põgenikud, kes on saanud varjupaiga Kuubas.

“Pärast viit dekaadi autoritaarset, ühe partei valitsemist peame tunnistama, et Castrod ei lõdvenda iial oma raudse rusika kontrolli Kuuba üle, kui neid selleks just ei sunnita,” kirjutas USA senaator ja kuuba-ameeriklane Robert Menendez oma kirjas riigisekretär John Kerryle. “Kui USA otsib lisakontakte Kuubaga, siis palun, et seostataks muutuste kiirus suhetes muutustega Kuuba valitsemises.”

Läbirääkimised keskenduvad esimesel päeval immigratsiooni teemadele ja teisel päeval diplomaatiliste suhete taastamisele. Mõlemalt poolelt oodatakse ka pikemate plaanide paika panemist.

Kui Kuuba soovib eelkõige majanduslike piirangute kaotamist ja soovib, et Kuuba eemaldatakse terrorismi toetavate riikide nimekirjast, siis USA soovib inimõiguste taseme suurendamist Kuubas.

Ennetades, et USA delegatsioon tõstab üles inimõiguste teema Kuubas, ütles eile Kuuba välisministeeriumi ametnik reporteritele, et on mures inimõiguste pärast USA-s seoses mitme tumedanahalise relvastamata mehe tapmisega politsei poolt New Yorrgis ja Fergusonis Missouri osariigis.

Kuuba on ka teatanud, et pole nõus USA seadusega, mis lubab inimestel USA-s elada, kui nad on suutnud USA pinnale astuda. See toetavat inimkaubandust ja ohtlikke reise kehvadel paadikestel üle Florida väina.

Obamal on eesõigus taastada poliitilised suhted ja tühistada sanktsioonid, kuid ta vajab selleks vabariiklaste poolt kontrollitava Kongressi toetust.

Anonüümne Kuuba välisministeeriumi ametnik ütles, et on selge vahe diplomaatiliste suhete taastamise ja olulisema teema ehk normaalsete suhete vahel. Kuuba ei soovi normaalseid suhteid USA-ga, vaid taastab diplomaatilised suhted. Suhete normaliseerumine on pikem protsess ja palju keerulisem.

USA delegatsiooni juhib Roberta Jacobson, USA ladina-ameerika diplomaat. Ta on esimene aseriigisekretär, kes külastab Kuubast 38 aasta jooksul. Kuuba delegatsiooni juhib Josefina Vidal, USA suhete diplomaatiline juht.