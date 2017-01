Toyota on endiselt autotööstuse parim

Toyota kavatseb hoida oma tiitlit kui maailma suurim autode tootja. Neljapäeval teatas ta eelmise aasta rekordmüügist: 10,23 miljonit müüdud sõidukit, edestades nii General Motorsit ja Volkswagenit. Kuid 2015. aasta valguses tundub, et ta võib kaotada oma esikoha Saksa rivaalile. Toyota eelmise aasta müüginumbrid löövad Volkswagenit, kes müüs 10,14 miljonit sõidukit, ning General Motorsit, kes müüs 9,92 miljonit autot. Kuid Toyota prognoosib, et koduturu nõudluse vähenemise tõttu võib sel aastal müük langeda 10,15 miljoni sõidukini. See võib vägagi tähendada, et esimest korda võtab Saksa autotootja Volkswagen sisse stardipositsiooni ning asub juhtima globaalset automüüki.

Peggy Furusaka Moody’s Investors Service’ist vahendab Toyota sõnu: neid ei huvita numbrite ega esikoha jahtimine, vaid nad on rohkem mures kasumlikkuse säilitamisese pärast. Nii et tõesti ei ole ma järgnevatel aastatel üllatunud, kui Toyota müüb vähem autosid kui Volkswagen.

Toyota lükkas General Motorsi pikaajalise troonilpüsimise ümber 2008. aastal, kuid kaotas selle kolm aastat hiljem, mil Jaapani maavärinas ja tsunaamiõnnetuses purunesid autotööstuse tooted ja olid häiritud riigi autotootjate tarneahelad. Kuid 2012. aastal võttis ta taas oma Detroidi rivaalilt, kes müüb Chevrolet ja Cadillac brände, esikoha.

Toyota optimistlik teadaanne tuli välja neljapäeval vaatamata firma püüetele parandada oma reputatsiooni turvalisuse alal pärast seda, kui ta pidi erinevate probleemide tõttu (sealhulgas plahvatava õhkpadja kriis Takata tarnijalt) tagasi kutsuma miljoneid autosid üle maailma.

Toyota Camry ja Priuse mudelite tootja on peatanud laienemisplaanid kuni 2016 ning Toyota juhatuseliige ütles Detroidi autonäitusel, et suur autotootja keskendub hetkel kvaliteedile, mitte suurtele kogustele.

Ühena tegevustest suurendab Toyota oma müüki kiiresti kasvavas loodussõbralikemate autode turul. Eriti Hiinas, kus ametnikud on probleemide ees tänu suurele õhusaastatuse kasvule. Toyota ütles, et sel kuul on nad ülekoormatud kodumaiste klientide tellimustest, kuna hakati tootma esimest massidele suunatud vesinikkütusega autot. Esimese kuuga on laekunud tellimusi 4 korda rohkem kui oodati tervele aastale. Ettevõte on saanud üle 1500 tellimuse Mirai sedaanile alates selle turule toomisest detsembri keskpaigas. Planeeritud müük oli 400 sedaani aasta jooksul.

Samuti on ta teatanud plaanidest arendada hübriidsõidukeid kahe Hiina autotööstusettevõttega- jagades enneolamatult tehnoloogiaalaseid teadmisi- eesmärgiks tulla maailmaturule roheliste autode müügiga. See koostöö märgib nihet jaapanlastest autotootjate traditsioonilises vastumeelsuses selliste kokkulepete vastu, mis räägiksid konkurentsieelise kaotamise hirmust.

Toyota võib jätkata igasuguste pisitoodete nagu patareid ja mootorid tootmist Jaapanis ning siis saata oma ühisettevõtete kaudu nad üle mere. Kuid see ajab üles selliste mudelite nagu näiteks Priuse hinnad, mis kusjuures on näidanud Hiinas üsna loidu müüki.

Toyota aktsia langes Tokyo börsil 0,93 protsenti sulgemishinnaga 7,588.0 jeeni, ka üldine börsiindeks langes miinuspoolele.