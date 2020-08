Mis on jahekapid ja miks neid osta ja eelistada?

Külmkapp on vaieldamatult kõige populaarsem seade tänapäeva kodudes. Kui me isegi võime saada hakkama ilma muude kodumasinateta, siis külmkapp ei saa puududa ühestki kodust. Selle läbi saame ka järeldada, kui kasulikud ja vajalikud need meile kõigile on. Ka nii pea kui esimesed külmkapid Eestisse jõudsid, olid eestlased neist väga vaimustuses ja nii jõudis see ka kiiresti paljudesse kodudesse.

Külmkapp võimaldab meil poes käia teinekord kasvõi üks kord nädalas, mitte küll üks kord kuus, kuid see võimaldab meil toitu palju kauem säilitada ja see võimaldab meil ka järelejäänud toitu taaskasutada. Külmkapist on nüüd meie elu lahutamatu osa, sedavõrd palju, et müügil võib leida meeletus hulgas erinevaid mudeleid ja versioone.

Turul pakutav suur külmikute valik võimaldab meil valida köögi stiili, söömisharjumusi ja pere suurust arvestades sobivaima seadme. Peale sisseehitatud mudelite, mida saab enda maitsele sobival viisil katta paneelidega ja mis on saadaval erinevate kõrguste ja laiustega. Uue külmiku ostmiseks või efektiivsema mudeli leidmiseks peaksid valikukriteeriumid põhinema mitte ainult välimusel, vaid ennekõike teie vajadustel ja elustiilil. Külmkapi peamine eesmärk on hoida toitu parimal viisil, vältides jäätmeid, sealhulgas kulutades võimalikult vähe elektrit.

Sellepärast ongi ka turule tulnud jahekapid eraldi, olgu siis tegemist kas ühest inimesest koosneva leibkonnaga või hoopiski suure perega, ilma sügavkülmaosata jahekapid on eriti mugavad, kuna need on 30% energiatõhusamad, võrreldes jahekappidega, millel on ka sügavkülmaosa.

Jahekapid sobivad ideaalselt ka neile, kellel eraldi sügavkülmik juba olemas on ning hoides jahekappi ja sügavkülmikut eraldi, saate kõigele lisaks kujundada oma köögi ja erinevate kappide paigutuse täpselt nii nagu teile sobivaim on.

Erinevate külmkappide tüübid

Jahekapid on saadaval nii integreeritavatena kui ka eraldiseisvatena. Kas teie juba teate, milline neist kahest võib sobivaim olla teile?

Nende kahe tüübi erinevus võib esmalt tunduda üsna ilme: integreeritud jahekapid sobivad köögimööblisse „sisestamiseks“, mis aitavad muuta ja kaunistada kogu köögi välimust, muutes jahekapi ühtlaseks kogu muu köögimööbliga. Samal ajal on eraldiseisvad jahekapid mugavad kui soovite muuta köögimööbi-ja masinate asetust, teil pole vaja eraldi mööblit külmiku jaoks ning saate selle paigutust väga lihtsalt muuta.

Olulise erinevusena võib välja tuua ka nende kahe erinevad jahutusmeetodid. Integreeritud jahekapid saavad mootori jahutamiseks vajaliku õhu alt ja ülevalt poolt, mil eraldiseisvad jahekapid saavad õhku ka mõlemalt küljelt.

Boschi jahekapid tulevad ka VitaFresh pro-ga, mis tänu oma 0°C tehnoloogiale ja optimaalsele niiskustasemele aitab säilitada teie toidu 3 korda vitamiinirikkama ja värskena.

Samas võib leida integreeritavaid jahekappe ka sügavkülmaosaga, mida saab kõike koos ideaalselt sobitada. See variant on kõige sobivam neile, kellel pole vaja suur sügavkülmikut, kuid kes sooviks näiteks vahetevahel mõne pitsa või hoopiski jääkuubikud sügavkülma panna.

Jahekappe võite leida nii ühe uksega kui ka kahepoolsetena. Kahepoolsed külmikud on ideaalsed kodudesse, kus on vaja säilitada korraga suuremal hulgal toitu. Neis on piisavalt ruumi ja need aitavad hoida hea ülevaate kogu jahekapi sisust. Enamus jahekappides on ka eraldi osa joogipurkide ja pudelite jaoks. Kahepoolsetes külmikutes on ka lihtsam korda hoida, esiteks on need alati mahukamad ning läbi erinevate läbipaistvate riiulite ja sahtlite on kõik alati nähtav ja käeulatuses.

Boschi jahekappide mugavus on tõeliselt tähelepanuväärne. Seest on jahekapid varustatud LED-valgustusega, mis annab kogu kapile ühtlase ja helgivaba valgustuse. Ka EasyLift-klaasriiulid on ideaalselt reguleeritavad, mille läbi saate valida täpselt teie jaoks sobiva kõrguse ning nii saate seadme sisemust ise organiseerida. Toidu kiiremaks jahutamiseks on aga jahekappides SuperCooling süsteem, mis kaitseb seeläbi juba jahutatud toiduaineid. Ning kõigele lisaks, isegi kui külmkapi uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge, antakse sellest märku hoiatusheli või valgusega.

Tänapäeva külmkappide valik on tõeliselt suur, saame valida nii külmkappide, jahekappide kui ka sügavkülmikute vahel, kuid veelgi suuremad on erinevused meie elustiilis, sellepärast ongi vaja aru saada millised on turul pakutavad valikuvariandi ning nii saate leida ka just parima valiku teie pere jaoks.