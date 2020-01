Airbnb eesti keeles, Eestis ning Tallinnas. Mis asi on airbnb superhost.

Usaldusväärsete töötajate leidmine

See on teine osa suuremast õpetusest, sellest, kuidas teha airbnb-t. Esimest osa võib leida siit.



Loomulikult ei ole esmatarbekaupade juurdesoetamine mingi maailmasuur probleem – lisa vaid koristusnimekirjale üks rida juurde: “Kontrolli varuks olevate seebi/pesupulbri jne. koguseid ja osta vajadusel juurde”.

Kirjuta iga vajaminev kaup eraldi välja ja tee kõrvale kast ristikese tõmbamiseks. Paiguta varukaupade kast lukustatud kappi, anna võtmekomplekt koristajale ja korras.

Kõik see on ju tore, kui sa leiad endale usaldusväärse koristaja.

Aga vot selles pahatihti kipubki probleem olema, et ei leia.

Majutuse väljaregistreerimine on kl 11, mis tegelikkuses tähendab seda, et inimesed lahkuvad kl 12. Sisseregistreerimine on kl 3 päeval, mis tegelikkuses tähendab seda, et järgmised inimesed saabuvad juba kl 2.

See jätab koristamiseks üsna lühikese ajavahemiku. Ning kahjuks on mul olnud raskusi selliste koristajate leidmisega, kes kellaaegadest kinni peaksid.

Minu senised kaks katset selles vallas kukkusid haledalt läbi.

Esimene minu poolt palgatud koristaja ilmus kohale KUUS TUNDI hiljem – tükk aega peale seda, kui järgmised külalised olid juba saabunud. Korteri koristasin ma lõpuks ise ja selle naise saatsin koju tagasi kohe, kui ta suvatses kohale ilmuda.

Mõni nädal hiljem tegin uue katse, kui ise Tallinnas viibisin ja ise oma korteris majutusin. . Ajastasin koristamise oma sealviibimise viimasele päevale ja kinnitasin selle päev-kaks enne veel üle ka.

Aga ta ei ilmunudki kohale. Milline üllatus!

Uues külalised helistasid mulle ja kurtsid koristamata korteri üle: pesemata nõud kraanikausis, mustad linad voodis. Mina sain selle kõne siis, kui olin juba peaaegu kodus – kahe sõidutunni kaugusel Tallinnast. Tundsin end täiesti abituna. Ega ma midagi muud ei saanudki teha, kui alandlikult vabandada ja tagasi Tallinnasse kihutada.

Vot sellistel hetkedel mõtlen ma küll, et no on see kõik siis tõesti seda väärt.

Siis aga löön numbrid kokku, vaatan oma “tunnitasu” ja mõtlen – no on ikka küll!.

Sissetulekud

Viimase 3 kuu jooksul olen sellise lühiajalise üürimisega teeninud 6829 eurot, kuus teeb see keskmiselt 2276 eurot.

Ja kui nüüd asi samas tempos jätkub, siis teeb see ainuüksi selle ühe korteri pealt aasta kokku 27300 eurot.

Pealtnäha näeb see ju vinge välja. Aga vaatame nüüd kulude poolt ka.

Viimase kolme kuuga on korteri kulud kokku moodustanud 1869 eurot, millest suurima osa moodustavad esmatarbekaubad ja maksud.

Need maha arvestada, jääb viimase kolme kuu kogutuluks ca 5000 eurot. Ühe kuu kohta teeb see keskmiselt 1653 eurot.

On see hea või halb? Sõltub.

Ühtegi investeeringut ei saa omaette hinnata heaks või halvaks – alati peaks seda võrdlema järgmise parima alternatiiviga.

Antud juhul oleks järgmiseks alternatiiviks korteri tavaline pikaajaline väljaüürimine.

Sel puhul oleks ühe kuu üür 1100 eurot. Mis omakorda tähendab, et minu sissetulek sellelt korterilt oleks 553 eurot ja 23 senti väiksem, kui lühiajaliselt välja rentides.

Teiste sõnadega – oma improviseeritud majutust pakkudes teenin ma igas kuus 553 eurot rohkem kui siis, kui oleksin kellegile korteri pikaajaliselt välja üürinud.

Kui palju lisatööd see endaga kaasa toob?

Ei too palju.

Päringutele vastata on lihtne – vastan neile läbi oma telefoni. See tähendab umbes samapalju netis siblimist, kui sa teed Twitterit lehitsedes või Facebook’i postitusi tehes. Ehk siis üsna tühine ajakulu.

Külalistega isiklikult kohtuda ei ole vaja. Mina peidan võtme ühte lähedalasuvasse kohta, Airbnb leht saadab klientidele automaatselt meili kohaletuleku juhiste ja võtmete asukohaga. Tulemus: sisseregistreerimine toimub täielikult ilma minu osaluseta.

Juhiste andmine on isetoimiv. Lihtsalt kirjutasin külalistele korterisse valmis ühe nn. “Tere tulemast” juhendi, kuhu koondasin ka info ümbruskonna parimatest söögikohtadest, baaridest ja kauplustest ning lisasin juurde juhised, kuidas sinna saab nii jalgsi, jalgratta, bussi kui ka autoga. Seal on ka korteri kohta käivad instruktsioonid (a la kuidas käsitleda termostaati) ja Wifi parool.

Isetoimivad asjad on vinged!

Kõige suurem tegelemine on koristamisega. Korteri koristamine võtab aega umbes 1,5 tundi. Viimase kolme kuu jooksul on seda vaja olnud koristada kokku 11 korral ehk siis keskmiselt 3,6 korda kuus. See omakorda tähendab, et korteri koristamine võtab ühes kuus aega kokku 5,4 tundi. Ümardame selle koos meilide saatmisele ja muudele asjatoimetustele kuluva ajaga kokku 6-ks tunniks kuus.

Seega:

Aeg: 6h / kuus

Lisasissetulek: 553 EUR/kuus

Tunnitasu: 92 EUR/tund

Pole paha!

